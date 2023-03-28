إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالإسماعيلية 

أصيب 3 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، جراء تصادم سيارة ملاكي مع حاجز خرساني على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، إذ نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء هنري إبراهيم مدير المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إخطارا من مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد تصادم سيارة بالحاجز الخرساني وسط الطريق قرب منطقة كيلو 2 بمدخل المدينة.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بثلاثة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية بسيارة المرور والنجدة لتأمين مكان الحادث وإعادة السيولة المرورية إلى الطريق مرة أخرى، وإزاحة السيارة عن نهر الطريق.

وقالت المصادر الطبية، إن المصابين في حالة صحية شبه مستقرة، وجرى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي، مشيرة إلى أن المصابين جميعهم في العشرينيات من العمر، ومقيمين بمحافظة الإسماعيلية.

واستدعت المستشفى استشاري الجراحة والعظام والمخ والأعصاب لفحص المصابين، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.