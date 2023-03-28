وفاة «كمبس» أشهر لاعبي نادي القناة.. وتشييع جثمانه بعد ظهر اليوم بالإسماعيلية

توفى الكابتن حسين قاسم الشهير بـ«حسين كمبس»، إثر أزمة قلبية مفاجأة، انتقل بسببها إلى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي، مساء أمس الاثنين.

وقالت مصادر مقربة من الأسرة، إن اللاعب وصل إلى المستشفى في الإسماعيلية في حالة حرجة، نقل إثرها قبل أسبوع إلى العناية المركزة بعد توقف في عضلة القلب، وإصابته بنزيف داخلي.

وأضافت المصادر، أن اللاعب كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه دخل في أزمة مرضية قبل رمضان بأيام قليلة.

تشييع الجثمان على مقابر الأسرة ظهر الثلاثاء

وقال إبراهيم الكيلاني نجل شقيقة الراحل في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تشييع جثمان الراحل بعد ظهر اليوم، من قرية المحسمة القديمة التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية على مقابر الأسرة في منطقة الشيخ سليم، لافتا إلى أن إقامة سرادق العزاء في مسقط رأسه، بعد الانتهاء من تشييع الجنازة.

ونعى عدد كبير من أهالي قرية المحسمة ومركز ومدينة أبوصوير والقصاصين اللاعب، لما يتمتع به من سمعة طيبة بين جيرانه وأهالي المدينة، ونشر مواطنون صورة الراحل على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.