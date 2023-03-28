«معلومات الوزراء»: أعقاب السجائر وأعواد الكبريت تسببت في 14 ألف حريق في 2022

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صرح بانخفاض أعداد حوادث الحرائق في مصر في 2022 مقارنةً بعام 2021، إذ سجَّل عام 2022 نحو 49 ألف حادثة، مقارنة بنحو 51.5 ألف حادثة في 2021.

وأشار المركز عبر صفحته على فيس بوك، أنّ أعقاب السجائر وأعواد الكبريت تسببت في 14 ألف و479 حادثة حريق في 2022، مشيرا إلى أنّ حوادث الحريق جاءت كما يلي.

- 4.3 % انخفاض في حوادث الحريق فى مصر 2022، و49341 حادثة عام 2022، و51533 حادثة عام 2021.

- 19.4 % انخفاض في عدد وفيات حوادث الحرائق في 2022، و203 متوفى عام 2022 و252 متوفى عام 2021.

- 3.8 % ارتفاع في عدد مصابي حوادث الحرائق في 2022، و855 مصابا 2022، و824 مصابا 2021.

- 29.3 % من الحرائق سببتها النيران الصناعية مثل أعقاب السجائر.

- 19 % من الحرائق سببها الماس الكهربائي.

- 43.6 % من الحرائق حدثت في القمامة والمخلفات.

- 34.5 % من الحرائق حدثت في المباني السكنية.