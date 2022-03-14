الإحصاء: 0.8% انخفاضا في حوادث الحريق في مصر عام 2021

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، التقرير السنوي لحوادث الحريق في مصر عام 2021 وتضمنت أبرز مؤشراته وصول عــدد حـوادث الحريق عــلى مستوى الجمهورية إلى 51533 حادثـة عام 2021 مقابل 51963 حادثة عـام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0,8%.

الإهمال في المرتبة الأولى لحوادث الحريق

ووفقـاً للحــالة الجنائية يأتي الإهمال في المرتبة الأولـــى لحوادث الحريــق بعـدد 26400 حـادثة بنسبة 51,2%، يليــه الحــريق العـــارض بعــدد 25037 حـــادثة بنسبة 48,6%، ثم الحريق العمد بعدد 96 حــادثة بنسبــة 0,2%خلال عام 2021.

أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر – وأعواد الكبريت – ومادة مشتعلة – وشماريخ...إلخ) بعدد 27356 حادثة بنسبة 53,1%، والماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 10863 حادثة بنسبة 21,1%، الاشتعال الذاتي بعدد 6910 حادثة بنسبة 13,4%، حرائق الغازات بعدد 3237 حادثة بنسبة 6,3%، المواقد والأفران والغلايات بعدد 2959 حادثة بنسبة 5,7 %، وفي المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بعدد 208 حادثة بنسبة 0,4% من إجمالي مسببات الحريق.

الأرض الفضاء الممتلئة بالقمامة والمخلفات في مقدمة أماكن حدوث الحرائق

جاءت الأرض الفضاء (القمامة والمخلفات) في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بـ25510 حوادث بنسبة 49,5%، يليها المباني السكنية بـ15287 حادثة بنسبة 29.7%، وفي المرتبة الأخيرة سجلت المنشآت السياحية بـ30 حادثة بنسبة 0,1%.

على مستوى المحافظات تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 6132 حادثة بنسبة 11,9%، يليها محافظة الجيزة بعدد 3925 حادثة بنسبة 7,6%، وفي المرتبـة الأخيرة محـافظة شمـــال سيناء بعدد 76 حادثة وبنسبة 0,1% من إجمالي حوادث الحريق.

وعلى مستوى شهور السنة سجل شهـر مايـو المرتبة الأولى لحوادث الحريق علي مستوي شهور السنة بـ6456 حادثة بنسبة 12,5%، يليـــه شهـــر أبريل بعدد 4999 حادثة بنسبة 9,7%، وأخيراً شهر فبراير بعدد 3134 وبنسبة 6.1% من إجمالي حوادث الحريق.

وبلـغ عـدد المتوفين من ضحايا حوادث الحريق 252 متوفيا عام2021 مقابل199 متوفيا عام2020 بنسبة ارتفاع قدرها 26,6% عن عام 2019، بلغ عدد المصابين 824 مصابا عام 2021 مقابل 878 مصابا عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 6,2% عن عام 2020.