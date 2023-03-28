مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة.. روبي تثير أزمة داخل ملعب تل شبورة

شهدت نهاية مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة، أحداث مثيرة ومفاجئة لأهالي قرية «تل شبورة»، والتي تدور بداخلها أحداث العمل الدرامي، وتقوم ببطولته الفنانة روبي، وتُجسد دور الدكتورة صفية الفارس، أستاذ علم نفس بالجامعة الأمريكية وعمدة القرية.

ونظم شباب قرية تل شبورة، في مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة، مباراة كرة قدم مع إحدى القرى المجاورة، حيث تُقام داخل مركز شباب القرية، فيما ظهر حسام داغر بدور المُعلق على المباراة، حيث فوجئ بحضور روبي إلى الملعب، لمتابعة المباراة، والتي تُعد حدثًا مهمًا داخل «تل شبورة».

وتغزل أحد الشباب المُشاركين في المباراة، خلال مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة، في روبي، ما أثار غضب زميله في الفريق المنافس، حيث قال: «ما تجيب العمدة بتاعتكم تلعب معانا»، وسرعان ما يعتدي عليه زميله.

إصابة روبي بالخوف والرعب

وأثيرت حالة من الفوضى داخل ملعب قرية تل شبورة، في مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة، حيث اشتبك الجمهور واللاعبون فيما بينهم، بينما أصيبت روبي بحالة من القلق والخوف، بسبب حدة الاشتباك، لتحاول الفرار من المكان.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، يضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم روبي، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وأحمد رزق، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمد مهران، وحسام داغر، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.