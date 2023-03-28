مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة.. «روبي تبحث عن المتهمين في جريمة تل شبورة»

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة، لقاء روبي «الدكتورة صفية الفارس - عمدة قرية تل شبورة»، مع الفنان شادي مقار «العميد حسام صلا الدين – رئيس مباحث القرية»، لمعرفة آخر التطورات الخاصة بجريمة القتل التي شهدتها القرية بعد الساعات الأولى من توليها منصب العمودية، وفرار الجناة.

وقال العميد حسام صلاح الدين، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة، إنّه لا زال في انتظار تقرير الطب الشرعي، لمعرفة التفاصيل الكاملة الخاصة بالجريمة وموعد حدوثها، ما يُسهل الوصول إلى الجناة، حيث إن عمليات البحث لا زالت قائمة.

العمدة له دور في حفظ أمن وسلامة أهالي تل شبورة

وأكد العميد حسام، خلال لقاءه مع روبي في مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة، إنّ الجريمة غريبة، خاصة وأنّه لم يكن هناك أي شهود من القرية، لذلك عمليات البحث لم تنتهِ بعد، مُشددًا على دور أهمية العمدة، في ضبط وحفظ أمن وسلامة أهالي القرية.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، يوميًا عبر شبكة تليفزيون الحياة من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، كما يُعاد 3 مرات أخرى على مدار اليوم عبر القناة نفسها، الإعادة الأولى الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة الرابعة والنصف مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

ويُشارك في بطولة مسلسل العمدة، روبي، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد رزق، ودينا، ووفاء عامر، ومحمد مهران، ومحمود حافظ، وبسمة، وإدوارد، ومحمد مهران، وصلاح عبد الله، وحسام داغر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.