مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023

يحرص الكثير من الجماهير على معرفة مواعيد مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، خاصة بعدما اشتدت مشاهده، وناقشت عدة قضايا مختلفه مثل ختان الإناث وزواج القاصرات فيتشوق العديد لمعرفة أحداث باقي الحلقات لذلك نستعرض مواعيد عرض حلقات المسلسل والقنوات الناقلة له.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يأتي عرض الحلقات القادمة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الترويح، التي تنقلها القناة نفسها على الهواء مباشرة.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، ويُشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.

قصة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023

وتتناول قصة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، حياة الدكتورة صفية الفارس، وتقوم بدورها الفنانة روبي، التي تعمل أستاذة بالجامعة الأمريكية، ولكنها تصبح في منصب العمدة، في مفاجآة تترتب عليها أزمات، لتجد نفسها محاصرة بكثير من المشكلات.