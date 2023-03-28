ضبط تاجر تمويني لتهريبه 2849 كيلو سكر و 1427 زجاجة زيت مدعمين بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

شن حملة تموينية مكبرة في ههيا

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها على التجار التموينيين بدائرة الإدارة بإجراء جرد لكميات السلع التموينية الموجودة لدى تاجر تمويني كائن نشاطه بقرية العواسجة.

وأسفر الجرد الذي قامت به مديرية التموين عن قيام التاجر بالتصرف في كمية من السكر التمويني مقدارها 2849 كيلوجرام وكمية من الزيت التمويني مقدارها 1427 زجاجة ببيعهما في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 4218 لسنة 2023 جنح ههيا.

المرور على محل تاجر تمويني

كما قامت الحملة بالمرور على محل تاجر تمويني آخر كائن نشاطه بنفس القرية، وتبين غلقه للمحل وعدم ممارسته النشاط على الوجه المعتاد، وتم تحرير المحضر رقم 4217 لسنة 2023 جنح ههيا ضد صاحب النشاط المخالف.