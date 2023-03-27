«التموين» تفتح الباب أمام أصحاب منافذ جمعيتي لزيادة قيمة التأمين

وجَّهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات إلى مديري المديريات بالمحافظات وشركتي الجملة (العامة والمصرية) وشركات المجمعات الاستهلاكية (العامة والنيل) بشأن تنفيذ تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بتنظيم إجراءات وضوابط رغبة أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بزيادة قيمة التأمين المدفوع بالشركات.

تنفيذ زيادة قيمة التأمين لمنافذ مشروع جمعيتي

وتضمن خطاب وزارة التموين تعليمات تنفيذ زيادة قيمة التأمين لمنافذ مشروع جمعيتي، والمقرر بدء تنفيذها بداية من 1 أبريل المقبل، كالتالي:

- التقدم بطلب لمسؤول المشروع بالمحافظة لإبداء رغبة صاحب المنفذ بالزيادة وقيمة الزيادة المطلوبة وأسباب الزيادة.

- يقوم مسؤول المشروع بالمحافظة بعمل كشف لأصحاب المنافذ الراغبين بالزيادة ومرفق به طلبات الزيادة وإرسالها لمدير المشروع المركزي بالشركة.

- تتم الزيادة بحد أقصى 20% من قيمة التأمين المدفوع بالشركة.

- تقوم الشركة بإخطار مديرية التموين بالمحافظة بأسماء من تم الموافقة لهم بالزيادة وقيمة الزيادة التي تمت.

وشدد خطاب وزارة التموين لمديري المديريات على أنه لا يمكن تكرار أو إعادة زيادة مبلغ التأمين المدفوع، إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ آخر زيادة.