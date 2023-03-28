خدمات بطاقة التموين.. متاحة على بوابة مصر الرقمية وفي مكاتب الوزارة

تتعدد خدمات بطاقة التموين التي تتيحها وزارة التموين والتجارة الداخلية للأسر الحاملة لبطاقات الدعم الذكية، سواء عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر الإلكتروني، أو المتاحة حاليًا في المكاتب التموينية التابعة لبعض الفئات المستحقة للدعم في الحيز السكني.

خدمات بطاقة التموين على مصر الرقمية

وتشمل خدمات بطاقة التموين المفعلة حاليًا على بوابة مصر الرقمية، والتي يتطلب الاستفادة منها إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية أولًا، على 8 خدمات كالتالي:

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

- ضمّ أفراد الأسرة.

- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

- إيقاف بطاقة تموينية.

- إيقاف نفسي من بطاقة التموين.

خدمات التموين المتاحة في المكاتب

فيما تستقبل مكاتب التموين وفقًا لقرار وزاري صادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، طلبات تموينية أخرى من بعض الفئات المستحقة للدعم والأكثر احتياجا له، تشمل إضافة المواليد للتموين أو إصدار بطاقة تموين جديدة، وذلك لعدد 5 فئات فقط وهم: «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارنيه الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش الضمان الاجتماعي، وأبناء وزوجات الشهداء، وأبناء الأسر البديلة».

خدمات موقع دعم مصر الإلكتروني

فيما خصصت وزارة التموين الخدمات التموينية المقدمة على موقع دعم مصر الإلكتروني تسجيل رقم الهاتف المحمول فقط والذي أعلنته ضمن إجراءات تحديث بيانات بطاقة التموين، مشترطة أن يكون رقم الموبايل مسجلا باسم صاحب البطاقة في إحدى شركات الاتصالات الأربع «فودافون، واتصالات، وأوارنج، وwe».