تساؤلات عدّة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، لمعرفة موعد عرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة اليوم، لاسيما بعد تصاعد الأحداث والصراعات داخل قرية تل شبورة.

ويأتي موعد عرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، أي أنّ الحلقة تُعرض عقب انتهاء صلاة التراويح، والتي تنقلها القناة نفسها يوميًا طوال شهر رمضان على الهواء مباشرة.

مفاجآت في الحلقة السادسة من مسلسل حضرة العمدة

وتشهد الحلقة السادسة من مسلسل حضرة العمدة، مفاجآت عديدة، خاصة بعد نهاية الحلقة الخامسة على انتشار الفوضى داخل ملعب تل شبورة، وتملك الخوف والرعب من روبي، ومحاولتها الفرار وعودتها إلى المنزل مُجددًا.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

ويُشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة، روبي، وأحمد رزق، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، ودينا، وبسمة، ومحمود عبد المغني، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمد مهران، وحسام داغر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.