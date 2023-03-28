دورة الفلكي لكرة القدم بالإسكندرية.. 47 عاما من اكتشاف المواهب أبرزهم «الكاس»

تبدأ في شهر رمضان من كل عام، دورة الفلكي الرمضانية لكرة القدم، وهي دورات شعبية تقام منذ 47 سنة بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية، بوجود فرق عديدة تحمل أسماء المناطق التي توجد بها، وتلعب الفرق كل يوم طوال الشهر في الفترة قبل الإفطار، بحضور كبير من الأهالي لتشجيع اللاعبين.

بدأت هذه الدورات في عام 1976 بحسب ما قاله الكابتن جابر المنسي، 54 سنة، أحد منظمي دورة الفلكي الرمضانية، مضيفًا لـ«الوطن»، أن الكابتن السيد الفلكي والكابتن محمد شاهين والكابتن عادل الفلكي والكابتن جابر غريب، أول من بدأوا الدورة، موضحًا أنهم قبل شهر رمضان يعلنون عن الدورة الرمضانية عبر الإنترنت.

الفكرة كانت دورة مصغرة

وكانت الدورة من فكرة السيد الفلكي، وكانت في بدايتها دورة مصغرة بين فرق المنطقة، وبعد ذلك شملت المناطق الأخرى، ثم مراكز شباب وأكاديميات، وفق «المنسي»، متابعًا أن الدورات تكون كل يوم في رمضان، بحيث يكون الافتتاح في أول رمضان والنهائي في آخر يوم بالشهر، موضحًا أن الفريق الذي يكسب مباراة يحصل على 3 نقاط، إلى أن تصل فرق معينة للنهائي.

لاعبون من مختلف الأعمار

ويشترك في الدورة الرمضانية لاعبين من مختلف الأعمار، حسبما أوضح «المنسي» قائلًا: «ماشيين بمبدأ الرياضة للجميع».

فيما قال الكابتن محمد شاهين، 74 سنة، أحد منظمي دورة الفلكي، إن الدورة كانت فكرتها عمل سداسي، ثم تطورت الفكرة لعمل الدورة كل سنة في رمضان، مضيفًا أن الكابتن محمد لطيف، حضر إحدى المباريات وأذاع المبارة كاملة، والدورة تحظى بحضور جماهيري كبير، وتبدأ الساعة 3:30 مساء وتنتهي 5:45 مساء.

جوائز في نهاية الدورة

وأضاف «شاهين» لـ«الوطن»، أن الدورة خرّجت لاعبين كبار، مثل أحمد الكاس وأحمد ساري ورأفت شاهين، ويوجد نحو 40 فرقة تلعب في هذه الدورات طوال شهر رمضان، وفي نهاية الدورة يوجد جوائز للفرق التي وصلت للنهائي.

بينما قال الكابتن حامد العربي، 56 سنة، أحد منظمي دورة الفلكي الرمضانية، إن الدورة تلم شمل المناطق كلها، وتجمع أكبر كم من الشباب للعب فيها وهو ما يبعد الشباب عن طرق السوء، مضيفًا أن الدورة تعد عملا ترفيهيا بالنسبة لمنظميها.