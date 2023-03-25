محافظة الإسكندرية تحتفل بـ«ساعة الأرض» بإطفاء أنوار الجهات غير الحيوية

قال اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية أن المحافظة احتفلت، مساء اليوم السبت بفعالية «ساعة الأرض»، التي تعد أكبر حدث بيئي عالمي سنوي بإطفاء أنوار الجهات غير الحيوية لمدة ساعة بدءًا من الساعة 8 ونصف حتى الساعة 9 ونصف، وجاء ذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وجميع الجهات المعنية.

المحافظ: الهدف من الاحتفالية مواجهة التغيرات المناخية

وأضاف محافظ الإسكندرية خلال بيان أن الهدف من الاحتفالية هو مواجهة التغييرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضح أنه تم إطفاء الأنوار بمبنى الديوان العام، وفي كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت والجامعات التابعة للمحافظة، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى، وغيرها من الأماكن غير الحيوية.

وينظم الصندوق العالمي للطبيعة كل سنة فعالية «ساعة الأرض» في السبت الأخير من شهر مارس، وتطفئ الدول المشاركة في الفعالية الأنوار من الساعة 8 ونصف للساعة 9 ونصف، بحسب التوقيت المحلي لهذه الدول.