«القرآن الكريم» تُذيع لقاءً نادرًا للشيخ عطية صقر حول فضل شهر رمضان

عرضت إذاعة القرآن الكريم لقاء تليفزيوني نادر للشيخ الراحل عطية صقر، العالم الإسلامي وأحد كبار علماء الأزهر الشريف، يتحدث فيه عن فضل شهر رمضان المبارك وفضل العمل به.

وكان الشيخ عطية صقر ولد عام 1914 وتوفي عام 2006، بعد أن تقلد العديد من المناصب المهمة أبرزها، شغل منصب رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر وعضوًا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو سابق في مجلس الشعب ومجلس الشورى المصري.

وقال الشيخ الراحل عطية صقر في اللقاء التليفزيوني النادر الذي بثته إذاعة القرآن الكريم، إنه مما رود في فضل شهر رمضان حديث رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلما لما حضر رمضان قال «قدْ جاءَكمْ شهرُ رمضانَ، شهرٌ مباركٌ افترضَ اللهُ عليكُمْ صيامَهُ، يفتحُ فيهِ أبوابُ الجنةِ، ويغلقُ فيهِ أبوابُ الجحيمِ، وتغلُّ فيهِ الشياطينُ، فيهِ ليلةٌ خيرٌ مِنْ ألفِ شهرٍ، مَنْ حُرِمَ خيرَها فقدْ حرِمَ»

وأشار «عطية» في حوار نادر بثته إذاعة القرآن الكريم على صفحتها على تطبيق «فيسبوك»، إلى حديث آخر للرسول الكريم رواه أحمد والنسائي بسند جيد جاء فيه زيادة على ما جاء بالحديث السابق جاء قوله «ينادي فيه ملك يا باغي الخير ابشر ويا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان».

ولفت الشيخ الراحل عطية صقر إلى حديث رواه مسلم أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الصَّلواتُ الخَمْسُ، والجُمُعةُ إِلى الجُمُعَةِ، كفَّارةٌ لِمَا بَيْنهُنَّ، مَا لَمْ تُغش الكبَائِرُ»، مشيرًا إلى حديث آخر لرسول الله «مَن صام رمضانَ وعرَف حدودَه وتحفَّظ ما ينبغي أنْ يتحفَّظَ كفَّر ما قبْلَه».