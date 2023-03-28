موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023.. سادس أيام رمضان

تتبقي ساعات قليلة ويحين موعد أذان المغرب في محافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، سادس أيام شهر رمضان المبارك لعام 2023، ويهتم كل صائم بمعرفة توقيت الأذان في المكان الذي يقيم به، نظرا لاختلاف التوقيت من مدينة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم

وأعد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم، نظرا لوجود فروق توقيت بين كل مدينة وأخرى، وعلى كل صائم أن يلتم بتوقيت المدينة التي يقيم بها، خاصة أن إذاعة القرآن الكريم ترفع الأذان بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت، والتي تصل إلى دقيقية أو دقيقتين.

موعد اذان المغرب اليوم في الدقهلية الثلاثاء 28-3-2023

وأعلن قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب اليوم في الدقهلية الثلاثاء 28- 3-2023، حيث يحين في الساعة 6:11.

وتصل ساعات الصوم في الدقهلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 إلى 14 ساعة و11 دقيقة.