خالد الجندي على قناة الناس: رصدت في كتابي 200 مسألة غير فيها الإمام الشافعي رأيه

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أنه طرح كتابا هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب عن الإمام الشافعي، موضحا أنه رصد في كتابه حوالي 200 مسألة تراجع الإمام الشافعي فيهم عن رأيه وغير قوله.

الفكر السلفي والفتاوى

وأضاف الجندي خلال حواره على قناة الناس، أنّ المجتمع الذي نعيش فيه يرى أن التراجع عن الرأي أحد أنواع الضعف، كما أن تغير وجهة النظر في فتوى ما، يدل على الجهل وليس العلم، وذلك بسبب الفكر السلفي الجامح والجانح، مشيرًا إلى أنّ الفكر السلفي ربى المواطنين على أن التغير في الفتوى يعد نوعا من أنواع المجون والاستهار، وأحد علامات الضعف وعدم التمكن.

التراجع عن الرأي أحد علامات القوى

وتابع أنّ التراجع عن الرأي وتصحيحه يعد أحد علامات القوى والتمكن، موجها المواطنين إلى ضررة التفرقة والتركيز في كل فتوى ورأي يُقال حسب موقفه.