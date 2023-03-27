خالد الجندي: الشافعي إمام التجديد وبنى فقها جديدا في مصر

قال الداعية الإسلامي خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإمام الشافعي كان محل دراسات كثيرة لأنه كان إمام أهل التجديد، وهو أيقونة التغير في الفتوى لأن الإمام غير كل مذهبه أو ثلثيه بعد انتقاله من بغداد إلى مصر، واستمر بمصر 4 سنوات، وبنى فقها جديدا خلال هذه السنوات وهو هرم من أي زاوية سواء في اللغة أو الفققه أو الحديث أو الأصول والفطنة وسرعة الحساب وكان أمة.

عملاق لم يستطع أحد مجاراته

وأضاف خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» على شاشة dmc: «هذا العملاق الذي لم يستطع أحد مجاراته ولم يستطع أحد أن يقف أمامه في مناظره، وكان حجة وأجمعت عليه الأمة على أنه الإمام المجدد، وكان متمكنا من كل العلوم، وكان حجة فريدة في التجديد والخطاب التوعوي الجيد».

تغيير فتاويه

وتابع: «المفاجأة أنه عندما انتقل من العراق إلى مصر غير مذهبه وفتاويه، ولم يغير في الثوابت إنما غير في الفتوى والمسائل والتصورات، وغير في معايير والمكاييل والحسابات الشرعية التي يتعامل بها مع المسائل الفقهية، وعمل ما يشبه الإعجاز في كثير من الأمور».