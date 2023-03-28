خالد الجندي عبر قناة الناس: تجسيد الشخصيات التاريخية تمثيل وليس مطابقة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنَّ أداء الشخصيات التاريخية يطلق عليه «تمثيل» لأنَّه لا يقصد به المطابقة، ويأتي بهدف تقريب الغائب إلى الذهن والتوضيح والتبين وتجلية الغائب حتى يراه المستمع ويعقله المشاهد، مشيرًا إلى أنَّ هذه وظيفة ما يسمى بـ«ضرب المثل».

وأضاف «الجندي»، خلال حواره عبر قناة «الناس»، أنَّ التمثيل لا يعني التطابق كونه يتواجد العديد من الفروق بين شخصيات الممثل والممثل له، موضحًا أنَّ الأزهر الشريف استقر على عدم جواز تمثيل شخصيات الأنبياء والصحابة نظرا لما لهم من مكانة لا يجوز الاقتراب منها، إذ أن القرآن أعطاهم حصانة لحمايتهم وحتى لا تنتشر الفتن وتبث الخلافات.

يستحيل تحقيق المطابقة بين شخصين

وتابع: «يستحيل تحقيق المطابقة بين الممثل والممثل له، فلابد من وجود فروقات كثيرة جدا وتباين، التؤام بينهم فروق، فكيف لا يكون هناك فروق بين الممثل لغيره والممثل له»، متابعًا أنَّ «ضرب المثل» يعد احد الوسائل المبتكرة لإيصال المعلومة داخل الذهن.

الأزهر الشريف يعد السياج المنيعة

واستكمل: «سنقتصر على إعطاء الأمثال بالأولياء والصالحين والتابعين والفقهاء، فهذا الكلام لا يمانعه شرع أو دين»، مشيرًا إلى أنَّ مؤسسة الأزهر الشريف تعد السياج المنيعة التي تمنع العبث بالثوابت والمفاهيم الخاصة بالشريعة.