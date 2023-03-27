خالد الجندي: الفكر السلفي يعتبر التراجع في الفتوى ضعفا غير مقبول

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المجتمع الذي نعيش فيه يرى أن التراجع عن الرأي نوع من أنواع الضعف، وتغير وجهة النظر في الفتوى يدل على الجهل لا العلم.

أزمة في الفكر السلفي

وأضاف الجندى خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، اليوم الإثنين: «الفكر السلفي الجامح والجانح علمنا وربى الناس على أن النغير في الفتوى نوع من أنواع المجون والاستهتار وعلامة من علامات الضعف وعدم التمكن».

التراجع من علامات التمكن والقوة

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن التراجع عن الرأي من علامات التمكن والقوة، موضحًا: «كتبت كتابا عن الإمام الشافعي، وجرى طرحه في معرض الكتاب هذا العام جمعت به 200 مسألة تراجع فيهم وغير قوله، الإمام منحنا 200 فتوى مختلفة في المسألة عينها عما سبق الإجابة عنه».