الاستجابة لـ104 شكاوى وطلبات في مارس عبر مكتب خدمة المواطنين بالشرقية

استقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام خلال شهر مارس الجاري 104 شكوى وطلبات، تم حسمها كلها بنسبة 100٪، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.

مكتب خدمة المواطنين

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام في رصد وتلقي الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة.

الارتقاء بمستوى الخدمات

وأضاف المحافظ، أن الهدف من هذه الجهود هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وزيادة معدلات الرضا، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين في محافظة الشرقية، وكذلك تلبية احتياجاتهم فى صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

ومن جانبه، أكد إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة بالديوان العام أن الشكاوى التي استقبلتها الإدارة خلال شهر مارس الجاري تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي، إضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد، وتظلمات من بعض الموظفين، مشيراً إلى قيام إدارة خدمة المواطنين بتنظيم لقاء جماهيرى لـ12 مواطنا مع محافظ الشرقية بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، وذلك بناء على طلبهم لعرض شكواهم، وذلك بحضور الأجهزة التنفيذية المختصة، وتم بحث شكواهم وإتخاذ الإجراءات العاجلة لحلها بناءاً على تعليمات محافظ الشرقية.