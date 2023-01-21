12 خدمة للارتقاء بحياة المواطنين في مشروع «الخيالة».. 2500 وحدة سكنية

تعد مدينة الخيالة من أبرز مشروعات الإسكان البديل بمحافظة القاهرة، لاستيعاب سكان عدد من المناطق العشوائية، حيث أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن «الخيالة» مدينة سكنية متكاملة الخدمات، وهي بمثابة «كومباوند»، وتم نقل سكان مناطق غير آمنة وخطرة من مصر القديمة وخلف سور مجرى العيون إليها.

مدينة الخيالة السكنية

وتضم مدينة الخيالة وحدات سكنية كاملة المرافق والخدمات، وتم تأثيثها للقضاء على العشوائيات، ومن أبرز الأنشطة والخدمات الموجودة بالمدينة:

- تشغيل مركز طبي للأهالي بالمجان من مختلف التخصصات.

- العمل على إنهاء وحدة الإطفاء والحماية المدنية، ومكتب البريد لخدمة المواطنين.

- تجهيز وحدة الإسعاف لضمان راحة المواطنين وتحقيق أعلى مستويات الخدمات وتوفير حياة كريمة لهم.

- التركيز على أعمال النظافة داخل مدينة الخيالة، والاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء لتكون متنفسا للمواطنين.

- توفير سيارات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تحت شعار «المواطن أولا» لتخفيف العبء عن المواطنين.

- تسليم الأسر وحدات سكنية مجهزة، وذلك لأهالي مناطق مجرى العيون والسكر والليمون والجيارة.

عدد الوحدات السكنية بالخيالة

- تشمل مدينة الخيالة السكنية 42 عمارة بواقع 2500 وحدة سكنية، والتكلفة الإجمالية للمشروع تصل لـ 853 مليون جنيه، ومساحة الوحدة 60 مترا.

- تتميز الخيالة بوجود حديقة ومخبز ومدرسة ومسجد وكنيسة وشوارع واسعة وغيرها من الخدمات، للارتقاء بالسكان وتعويضهم عن سنوات طويلة عاشوها في العشوائيات دون خدمات حقيقية.

تطوير سور مجرى العيون

وتشهد المنطقة أعمال تطوير غير مسبوقة للقضاء على العشوائيات في مصر القديمة، واستعادة المظهر الحضاري للمواقع التراثية، حيث تضم متحف الحضارات وبحيرة عين الحياة ومجمع الأديان.

كما تتضمن العمل حاليا على إقامة حدائق الفسطاط على مساحة 500 فدان، بالإضافة للعمل على تطوير سور مجرى العيون بإخلاء نحو 95 فدانا لإقامة مجتمع حضاري سكني وترفيهي.