8 سيارات مستعملة سعرها أقل من 150 ألف جنيه.. بينها BMW

كشف محمد صالح أحد كبار تجار السيارات، عن أسعار عدد من السيارات المستعملة الأقل من 150 ألف جنيه، لتناسب عدد كبير من الأشخاص الذين يريدون شراء مركبة تساعدهم في الحياة اليومية.

وقدم صالح عبر«الوطن»، عددا من السيارات المستعملة سعرها أقل من 150 ألف جنيه، لأنواع وموديلات مختلفة كما يلي:

سيارات مستعملة سعرها أقل من 150 ألف جنيه

- يمكن شراء سيارة دايو نوبيرا لعام 2005 بسعر 140 ألف جنيه ومن المواصفات أنّها فابريكا بالداخل والخارج.

- سيارة أوبل أسترا موديل 2005 بسعر 123 ألف جنيه، بحالة ممتازة، زجاج كهرباء و2 إيرباج.

- سيارة سوزكي ألتو موديل 2015، بسعر 150 ألف جنيه، من المواصفات فابريكا من الداخل والخارج وزجاج كهربائي وسنتر لوك وبلوتوث وكاميرا خلفية.

- سيارة رينو كليو موديل 2004 بسعر 98 ألف جنيه، حالة ممتازة.

سيارة BMW بسعر 140 ألف جنيه

- سيارة بي أم دبليوE36 موديل 1993 السعر 140 ألف جنيه، فابريكا من الداخل والخارج وفتحة سقف.

- هيونداي أكسنت موديل 2005 بسعر 145 ألف جنيه، من المواصفات 1300 سي سي وحالة ممتازة.

- سيارة هيونداي فرنا موديل 2008، بسعر 145 ألف جنيه، فابريكا من الداخل والخارج ولا تحتاج إلى مصروفات.

- شيفروليه أفيو 2006، بسعر 145 ألف جنيه، والمواصفات زجاج كهرباء وفابريكا من الداخل والخارج.