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7 سيارات مستعملة سعرها لا يزيد عن 40 ألف جنيه.. ونصائح مهمة قبل الشراء

كتب:

أحمد عبد اللطيف
11:32 م | الخميس 26 يناير 2023
سوق السيارات

سوق السيارات

كشف محمد علي عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، عن الخطوات الصحيحة التي يجب أن يتبعها الأفراد قبل الإقبال على شراء سيارة مستعملة، إذ لا بد من تحديد نوع السيارة «عائلية أو شبابية»، يليها تحديد سعر السيارة، ومدى توافر قطع الغيار الخاصة بها.

وأضاف أن الخطوة الثالثة، تكمن في التأكد من أوراق الترخيص  أو الملكية، والاستعلام عنها في مباحث المرور.

سوق السيارات القديمة

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات أن سوق السيارات القديمة والموديلات التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما، أصبحت مطلوبة بسبب سعرها الاقتصادي في سوق السيارات المصرية.

أسعار السيارات اليوم

 

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات القديمة بأقل من 40 ألف جنيه في مصر:

فيات 128 - 1991

 

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26,000 جنيه.

 

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 21,000 جنيه.

 

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 30,000 جنيه.

 

لادا 2107 - 1993

 

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26,000 جنيه.

 

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية:  24,000 جنيه.

 

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 29,000 جنيه.

 

لادا 2107 - 1995 

 

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26,000 جنيه.

 

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 24,000 جنيه.

 

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 29,000 جنيه.

 

فيات 128 - 1997

 

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26,000 جنيه.

 

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية:  24,000 جنيه.

 

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 31,000 جنيه.

 

فيات 128 - 1998

 

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26,000 جنيه.

 

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 24,000 جنيه.

 

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 28,000 جنيه.

سوزوكي ماروتي 1994

 

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 27,000 جنيه.

 

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 24,000 جنيه.

 

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 29,000 جنيه.

 

سيتروين Ax 1996

 

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 28,000 جنيه.

 

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 22,000 جنيه.

 

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 33,000 جنيه.

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