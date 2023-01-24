سيارات مستعملة بسعر أقل من 200 ألف جنيه.. «لو مش هتقدر تشتري جديدة»

خلال السنوات الأخيرة الماضية، زاد اهتمام المواطنين بشراء السيارات الملاكي، حتى تساعدهم على التنقل بسهولة، وإجراء المشاوير الخاصة بهم أو تساعدهم في الذهاب إلى عمل دون الاضطرار إلى استقلال المواصلات العامة، ما جعل العديد من راغبي شراء سيارة، يتابعون أسعار السيارات المستعملة باستمرار، إذ أنها تمكنهم من الحصول على سيارة ولكن بسعر أقل من سعرها حال شراءها جديدة.

ويبحث العديد منهم عن السيارات المستعملة التي يقل سعرها عن 200 ألف جنيه، حتى يتمكنوا من شراءها، وترصد «الوطن» لراغبي شراء سيارة مستعملة بسعر اٌقل من 200 ألف جنيه، ومتوسط سعر السيارات المستعملة في السوق الخاص بها، وفق السيد أحمد عبد الواحد، أحد تجار السيارات المستعملة في سوق السيارات، «لو مش هتقدر تشتري جديدة» والتي جاءت كالتالي:

سيارات مستعملة أقل من 200 ألف جنيه

أوضح أحمد عبد الواحد، أحد تجار السيارات المستعملة، أن الأسعار تختلف من سيارة لأخرى، ويتم تحديد السعر وفقا لحالتها، والتي تتحدد بعدد من الأشياء، مثل عدد الكيلو الخاص بها وحالة الموتور والبطاريات، وغيرها من الأشياء الأخرى.

وأشار عبد الواحد خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أنه وبالرغم من أن السعر يتحدد حسب حالة السيارة المستعملة، إلا أن هناك قيمة مالية يتراوح سعر السيارة بينها وفق ماركتها والموديل الخاص بها، وعن متوسط سعر السيارات المستعملة في سوق السيارات فجاء كالتالي:

- سيارة جاك موديل 2018: يتراوح سعر سيارة جاء موديل 2018 مستعملة بين 190 و220 ألف جنيها.

- سيارة هيونداي فيرنا موديل 2014: ويتراوح سعر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 بين 130 و150 ألف جنيها.

- سيارة هيونداي اكسيل موديل 1995: يتراوح سعر سيارة هيونداي اكسيل موديل 1995 بين 50 و65 ألف جنيها.

- سيارة بي واي دي موديل 2015: يتراوح سعر سيارة بي واي دي موديل 2015 بين 160 و180 ألف جنيها.

- سيارة فيات أونو موديل 1994: يتراوح سعر سيارة فيات أونو موديل 1994 بين 65 و70 ألف جنيها.