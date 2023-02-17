أسعار سيارات مستعملة أقل من 250 ألف جنيه.. «موديلات» حديثة
كتب:
أحمد عبد اللطيف
06:56 ص | الجمعة 17 فبراير 2023
أسعار السيارات اليوم فى مصر
شهد سوق السيارات المستعملة استقرارًا في الأسعار خلال الفترة الماضية، وانخفاضًا أسعار بعض العلامات التجارية بالسوق المحلي.
وقال بكر علي محمد عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأسعار شهدت انخفاضًا في بعض الموديلات القديمة والعلامات التجارية بعد الإعلان عن إنشاء مصانع في مصر.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من الموديلات المستعملة بالسوق المحلي.
أسعار السيارات المستعملة
كيا فورتى 2011
متوسط أسعار السيارات في السوق المحلي: 201,000 جنيه
أقل سعر للسيارات في السوق المحلي: 190,000 جنيه
أعلى سعر للسيارات في السوق المحلي: 209,000 جنيه
شيفروليه بيك اب 2012
متوسط أسعار السيارات في السوق المحلي: 201,000 جنيه
أقل سعر للسيارات في السوق المحلي: 190,000 جنيه
أعلى سعر للسيارات في الأسواق المحلية: 209,000 جنيه
مرسيدس E 240 2000
متوسط سعر السيارة في السوق: 202,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق: 190,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق: 209,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر بومة 2008
متوسط سعر السيارة في السوق: 202,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 181,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 238,000 جنيه
نيسان تيدا 2009
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 202,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 162,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 238,000 جنيه
دايهاتسو سيريون 2009
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 202,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 200,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 209,000 جنيه
ايسوزو دى ماكس 2007
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 203,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 190,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 209,000 جنيه