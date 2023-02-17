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أسعار سيارات مستعملة أقل من 250 ألف جنيه.. «موديلات» حديثة

كتب:

أحمد عبد اللطيف
06:56 ص | الجمعة 17 فبراير 2023
أسعار السيارات اليوم فى مصر

أسعار السيارات اليوم فى مصر

شهد سوق السيارات المستعملة استقرارًا في الأسعار خلال الفترة الماضية، وانخفاضًا أسعار بعض العلامات التجارية بالسوق المحلي.

وقال بكر علي محمد عضو رابطة تجار السيارات المستعملة  في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأسعار شهدت انخفاضًا في بعض الموديلات القديمة والعلامات التجارية بعد الإعلان عن إنشاء مصانع في مصر.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من الموديلات المستعملة بالسوق المحلي.

أسعار السيارات المستعملة

كيا فورتى 2011

متوسط أسعار السيارات في السوق المحلي: 201,000 جنيه

أقل سعر للسيارات في السوق المحلي: 190,000 جنيه

أعلى سعر للسيارات في السوق المحلي: 209,000 جنيه

شيفروليه بيك اب 2012

متوسط أسعار السيارات في السوق المحلي: 201,000 جنيه

أقل سعر للسيارات في السوق المحلي: 190,000 جنيه

أعلى سعر للسيارات في الأسواق المحلية: 209,000 جنيه

مرسيدس E 240 2000

متوسط سعر السيارة في السوق:   202,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق: 190,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق: 209,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر بومة 2008

متوسط سعر السيارة في السوق:   202,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 181,000 جنيه      

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 238,000 جنيه

نيسان تيدا 2009

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 202,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 162,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 238,000 جنيه

دايهاتسو سيريون 2009

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 202,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي:  200,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 209,000 جنيه

ايسوزو دى ماكس 2007

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 203,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 190,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 209,000 جنيه

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