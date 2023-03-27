تعرف على مواصفات وأسعار سيارات مستعملة أقل من 100 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات المستعملة استقرارا في الأسعار خلال الفترة الحالية، وذلك لعدة أسباب من أهمها مبادرة الحكومة لاستيراد السيارات المستعملة للمقيمين بالخارج ولا يتجاوز على موديلاتها 3 سنوات، ما أدى إلى كثرة المعروض من السيارات.

سوق السيارات المستعملة تشهد زيادة البيع والشراء

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة شهدت زيادة في حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية تجاوزت 70% عن الأعوام الماضية.

وتابع عضو رابطة تجار السيارات أن مبادرة إحلال السيارات أدت إلى زيادة حركة البيع والشراء في السوق المحلية وهي المبادرة التي أعلن عنها الرئيس السيسي ويتم استبدال السيارات القديمة بسيارات جديدة وتقسيطها لمدة من 7 إلى 10 سنوات بفائدة مالية 3% ويتم تنفيذها خلال الفترة الحالية من جميع البنوك الخاصة والحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية والإدارات العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة فى السوق المحلية.

أسعار السيارات المستعملة

كيا برايد 2002

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه

فيات بيترا 2003

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه

شيفروليه افيو 2005

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 85,000 جنيه

سوزوكى التو 2007

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه

اقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 68,000 جنيه

اعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه

اسبيرانزا A213 2008

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه

اقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 67,000 جنيه

اعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه

اوبل كورسا 1998

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 77,000 جنيه

اقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 67,000 جنيه

اعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 86,000 جنيه