تعرف على مواصفات وأسعار سيارات مستعملة أقل من 100 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
05:25 م | الإثنين 27 مارس 2023
أسعار السيارات المستعملة
شهدت سوق السيارات المستعملة استقرارا في الأسعار خلال الفترة الحالية، وذلك لعدة أسباب من أهمها مبادرة الحكومة لاستيراد السيارات المستعملة للمقيمين بالخارج ولا يتجاوز على موديلاتها 3 سنوات، ما أدى إلى كثرة المعروض من السيارات.
سوق السيارات المستعملة تشهد زيادة البيع والشراء
وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة شهدت زيادة في حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية تجاوزت 70% عن الأعوام الماضية.
وتابع عضو رابطة تجار السيارات أن مبادرة إحلال السيارات أدت إلى زيادة حركة البيع والشراء في السوق المحلية وهي المبادرة التي أعلن عنها الرئيس السيسي ويتم استبدال السيارات القديمة بسيارات جديدة وتقسيطها لمدة من 7 إلى 10 سنوات بفائدة مالية 3% ويتم تنفيذها خلال الفترة الحالية من جميع البنوك الخاصة والحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية والإدارات العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة فى السوق المحلية.
أسعار السيارات المستعملة
كيا برايد 2002
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه
فيات بيترا 2003
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه
شيفروليه افيو 2005
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 85,000 جنيه
سوزوكى التو 2007
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه
اقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 68,000 جنيه
اعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه
اسبيرانزا A213 2008
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه
اقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 67,000 جنيه
اعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه
اوبل كورسا 1998
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 77,000 جنيه
اقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 67,000 جنيه
اعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 86,000 جنيه