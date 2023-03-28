الإفتاء توضح حكم الصيام دون صلاة في شهر رمضان الكريم

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الصيام دون صلاة، فهو أمر يتساءل عنه الكثير من المسلمين، مع حلول شهر رمضان الكريم، الذي يسعى خلاله الكثيرون لأخذ ثواب الصيام كاملا دون أن ينقص منه شيء، والبعض الآخر يريد معرفة كيف يؤثر ترك الصلاة على الصيام.

حكم الصيام بدون صلاة

وردت دار الإفتاء على سؤال حكم الصيام دون صلاة وهل تبطل الصيام أم لا، حيث ذكرت الدار عبر موقعها الرسمي، أنّه بالنسبة للعبادات، إبطال عبادة أو عدم فعلها لا يؤثر على صحة عبادة أخرى، بمعنى أنّ الإنسان الذي يصوم ولا يصلي فصومه صحيح، كما أنّ الصلاة ليست شرطا أو ركنا في صحة الصوم وكذلك هو الحال في ارتداء الحجاب من عدمه.

الإفتاء توضح حكم الصيام دون صلاة

وتابعت حول حكم الصيام دون صلاة، أنّ الحجاب ليس شرطًا لصحة الصلاة، يعني خارج الصلاة غير محجبة، وعندما تصلي تكون محجبة، إذا الفتاة غير المحجبة تكون محجبة حتى تكتمل العبادات والواجبات لها ويكون أجرها عظيما ولكن إذا لم تكن محجبة وتصلي أو تصوم فصيامها وصلاتها كلاهما صحيح.