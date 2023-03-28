نصائح «هيئة الدواء» لمرضى السكر حول تخزين قلم الأنسولين في رمضان

أصدرت هيئة الدواء المصرية دليلا ارشاديا كاملا لمرضى السكر في رمضان، مشيرة الى أهمية استشارة الطبيب الخاص لتعديل أوقات وجرعات الأدوية الخاصة بمرض السكري في حال اتخاذ قرار بالصيام.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة.

نصائح لتخزين قلم الأنسولين لمرضى السكر في رمضان

وقدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح تخزين قلم الأنسولين لمرضى السكر في رمضان وجاءت على النحو التالي:

- لا يتم تخزين القلم بإبرة متصلة.

- يجب تخزين قلم الأنسولين في مكان بارد وجاف.

- يجب اتباع تعليمات التخزين على الملصق أو من خلال النشرة المرفقة.

نصائح لمرضي السكر في رمضان

وقدمت هيئة الدواء مجموعة من النصائح لمرضي السكر في رمضان وجاءت كالتالي:

-تقسيم السعرات الحرارية المحددة والمناسبة لوزن مريض السكري على الإفطار والسحور، ووجبة أو وجبتين من الوجبات الخفيفة إذا لزم الأمر.​​

-تحتوي الوجبة المتوازنة من السعرات الحرارية على كربوهيدرات معقدة بنسبة 40 - 50%

-تناول أطعمة قليلة السكر، غنية بالألياف، والتي تمد الجسم بالطاقة ببطء قبل وبعد الصيام.

​​-تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والسلطة.​​

- الإقلال من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

-المحافظة على مستوى الماء بالجسم عن طريق شرب كميات كافية من الماء، أو غيرها من المشروبات غير المحلاة.​​

-يجب تأخير السحور قدر الإمكان.​​