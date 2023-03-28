أسعار الفراخ البيضاء تتراجع 20 جنيها خلال 3 أيام في الإسكندرية

شهدت أسواق الدواجن في الإسكندرية، تراجع اسعار الفراخ بمختلف أنواعها، خاصة الفراخ البيضاء إذ يقبل عليها المواطنون بشكل كبير خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، لتسجل 60 جنيها للكيلو في مزارع الإسكندرية، طبقا لأسعار البورصة، في انخفاض كبير آخر 3 أيام، وصل إلى 20 جنيها في سعر الكيلو بأسواق الإسكندرية.

تراجع أسعار الفراخ.. متوقع

وحول تراجع أسعار الفراخ، لتسجل 60 جنيها للكيلو، اليوم، قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، لـ «الوطن»، إنه أمر طبيعي ومتوقع بعد توافر الأعلاف بالأسواق، فكان من الطبيعي انخفاض الأسعار، ودورة الفراخ البيضاء سريعة ومدتها 45 يوما، وعلى التجار الالتزام بسعر البورصة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية لأننا لن نتهاون مع المخالفين، وسيجري تحرير محاضر ومخالفات لهم وعقوبات تصل إلى السجن إلى جانب الغرامات المالية.

زيادة المعروض رغم الإقبال على الشراء

وأضاف وكيل تموين الإسكندرية، أنه مع تراجع اسعار الفراخ، يوجد إقبال من المواطنين على الشراء، مع زيادة المعروض من الفراخ، في ظل توافر واستقرار أسعار الأعلاف في الأسواق المصرية.

الفراخ البيضاء تسجل 60 جنيها للكيلو

تامر خليل صاحب مزرعة دواجن في الإسكندرية ومحل لبيعها بمنطقة الدخيلة، قال لـ «الوطن»: «البورصة حددت أسعار الفراخ اليوم بـ 60 جنيا للكيلو، ونبيع للمواطنين بهامش ربح بسيط، ونسعى لتوفير جزء كبير من التكلفة في ظل وجود مزرعة، لعدم المغالاة على الأهالي».