أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت والبيض في بورصة الدواجن اليوم أول رمضان

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان 2023/ وشهدت عمليات البيع والشراء إقبالا متوسطا اليوم وسط انخفاض سعر كيلو الدواجن وفق أسعار البورصة 3 جنيهات من خلال تعاملات المواطنين مع المحلات والتجار و المزارع وفق الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية واتحاد منتجي الدواجن علي مستوي الجمهورية

«الوطن» تستعرض أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس أول رمضان والكتاكتيت وطبق البيض والبط بأنواعه وفق الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن الرئيسية ببنها واتحاد منتجي الدواجن حيث وصل كيلو الفراخ البيضاء إلى 70 جنيها بدلا من 73 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس

بلغ سعر كيلو لحم الفراخ البيضاء ما بين 70 جنيها و71 جنيها.

لحم الفراخ الساسو الكيلو ما بين 105 جنيهات و108 جنيهات.

لحم الفراخ البلدي الكيلو ما بين 99 جنيها و100 جنيه.

لحم أمهات أبيض ما بين 64 جنيها و65 جنيها.

فيما بلغ سعر الكتاكيت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس أول أيام رمضان واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

كتكوت أبيض عمر يوم 11 جنيها.

كتكوت ساسو عمر يوم 10 جنيهات.

كتكوت بلدي حر عمر يوم 7.5 جنيها.

كتكوت فرنساوي بط عمر يوم 19.25 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.50 جنيه.

كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه.

أسعار البط بأنواعه اليوم

وبلغ سعر البط بأنواعه ضمن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس أول أيام رمضان كالتالي:

بط فرنساوي 69 جنيها للكيلو

بط مسكوفي 89 جنيها للكيلو

بط مولارد 77 جنيها للكيلو

أسعار كتكوت الرومي بأنواعه اليوم

وكشفت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس أول أيام رمضان واتحاد منتجي الدواجن أن سعر كتكوت الرومي كالتالي:

كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها

كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها

كتكوت سمان أيض هجين عمر يوم 4 جنيهات

سعر طبق البيض اليوم

وبلغ سعر طبق البيض بأنواعه أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس أول أيام رمضان واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

بيض أحمر كرتونة 30 بيضة 100 جنيه.

بيض أبيض كرتونة 30 بيضة 92 جنيها.

بيض بلدي كرتونه 30 بيضة 108 جنيهات.