قيمة زكاة الفطر للفرد 2023.. المفتي يطالب بالإسراع في إخراجها

قيمة زكاة الفطر للفرد 2023، محل بحث كثيف خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن زكاة عيد الفطر 30 جنيها بحد أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لهذا العام، مطالبا بالإسراع في إخراج زكاة الفطر لمن يستحقها، باعتبارها ركنا أساسيا من أركان الإسلام الخمسة.

قيمة زكاة الفطر للفرد 2023

وأوضح مفتي الجمهورية، أنّ قيمة زكاة الفطر للفرد 2023، ستكون 30 جنيها عن كل فرد بحد أدنى، وقيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر، على أن تكون 20 جنيها لهذا العام.

كما أكد مفتي الديار المصرية، استحباب زيادة قيمة زكاة الفطر للفرد 2023 لمن أراد، والله يضاعف لمن يشاء، لافتا إلى أنّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلا من الحبوب، تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

تعجيل إخراج الزكاة

وخلال حديث المفتي عن قيمة زكاة الفطر للفرد 2023، أوضح أنه يجوز إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبل صلاة العيد الفطر المبارك، مناشدا المسلمين بتعجيل زكاة الفطر هذا العام، وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، مراعاة للظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تعيشها البلاد هذه الفترة.