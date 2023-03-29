حبس 4 عناصر إجرامية ضُبط في حيازتهم مخدرات بقيمة 1.5 مليون جنيه

أمرت النيابة العامة بحبس 4 عناصر إجرامية، ضُبط بحوزتهم مخدرات «هيدرو» و«حشيش» بقيمة 1.5 مليون جنيه في الإسكندرية وشمال سيناء، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة، المباحث بسرعة التحريات حول نشاطهم الإجرامي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، واستكمال التحقيقات.

ضبط 3 عناصر إجرامية

تعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 3 عناصر إجرامية، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وضبط بحوزتهم 170 طربة لمخدر الحشيش تزن 17 كيلوجراما ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، كما تم ضبط آخر أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو تزن 10 كيلوجرامات، وميلغ مالي وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

عقوبة المتهمين وفقا للمادة 34

وقال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة كل من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بـ السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم»، أنَّ العقوبة تُخفف على المتهم حال كون المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، فيكون الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

حالات تقع عليها العقوبة المغلظة

وأوضح الخبير القانوني أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلفا بتنفيذ أحكام القانون أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 عامًا من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو حال استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل ترويجها أو الاتجار بها.