«مصر السيادي» يبدأ تحويل مقر وزارة الداخلية السابق لمجمع خدمي متعدد

أعلن صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للاستثمار العقاري «صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار»، توقيع عقد تطوير مقر وزارة الداخلية السابق بلاظوغلى مع شركة A Developments لتطوير المشروعات العقارية، وتحويل مقر الوزارة إلى وجهة متطورة متعددة الاستخدامات في قلب منطقة وسط البلد.

وتشمل خطة تطوير المشروع تحويل مقر الوزارة إلى أول منطقة معنية بالابتكار وريادة الأعمال وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتضم محلات تجارية، ومكاتب إدارية، وفرع لإحدى الجامعات الفرنسية «جامعة إيباج لإدارة الأعمال»، ومركز عالمي لخدمات التعهيد، وفندق، وتم وضع رؤية وخطة التطوير استناداً إلى نتائج الدراسات التي أجراها صندوق مصر السيادي لتحديد أفضل تصور لاستخدام واستغلال المجمع، وذلك قبل البدء في عملية طرح المشروع.

جذب السائحين الشباب من مختلف أنحاء العالم

وبالشراكة مع صندوق مصر السيادي، تؤسس جامعة إيباج الفرنسية لإدارة الأعمال أول فرع لها في مصر وتعد بذلك المقدم الرئيسي لمكون الخدمات التعليمية داخل المجمع، ويقدم المجمع بكل مكوناته خدمات متكاملة للطلاب ورواد الأعمال ليصبح وجهة جاذبة للشباب في منطقة وسط البلد مما سوف يساهم في جذب السائحين الشباب من مختلف أنحاء العالم للتمتع بجمال وسحر المدينة القديمة خاصة مع وجود فندق 3 نجوم وشقق فندقية داخل المجمع يُدار من قبل إحدى السلاسل العالمية لتوفير خدمات الإقامة بأسعار معقولة وجودة عالية، فضلاً عن توافر الخدمات التجارية اللازمة.

وفازت شركة «آية»، لتطوير المشروعات العقارية بعقد تطوير المشروع بعد عملية طرح تنافسية أطلقها الصندوق في أبريل الماضي، وتعد خبرة الشركة في مجال التنمية الحضارية من أهم عوامل اختيارها لتطوير المجمع، وقد قام بتوقيع عقد التطوير كل من المهندس عمرو إلهامي المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، ومجدي قصبجي رئيس مجلس إدارة شركة آية لتطوير المشروعات العقارية.

إحياء منطقة وسط البلد القديمة من أولويات الدولة

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي: «يعد إحياء منطقة وسط البلد القديمة من أولويات الدولة التي يسعى صندوق مصر السيادي إلى تحقيقها من خلال إعادة استخدام أصول الدولة المنقولة إليه، ويساهم هذا المشروع في خدمة رواد الأعمال والمبتكرين ويعمل على جذب فئة جديدة من السائحين إلى منطقة وسط البلد وهم الشباب ما يسهم في تنمية قطاع الشركات الناشئة وقطاع السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الكلي وإبراز تنوع الاقتصاد المصري بشكل عام، ولا شك أن قدرة صندوق مصر السيادي على عقد شراكات مع أفضل الخبراء والمتخصصين في العالم من أهم العوامل في نجاح عملية تحويل وإعادة استخدام المباني القديمة».

إعادة استغلال الأصول العقارية المملوكة للدولة

وقد أثنى مجدي قصبجي رئيس مجلس إدارة شركة A Developments على دور صندوق مصر السيادي في إعادة استغلال الأصول العقارية المملوكة للدولة والعائد الاقتصادي الذي سيحدث في أهم مناطق القاهرة الخديوية مما سيعيد للعاصمة رونقها بعد انتقال عددا من الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

تحقيق رؤيتنا لإحياء منطقة وسط البلد وتحويلها إلى مركزاً للإبداع والابتكار

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: «نحن ملتزمون بتحقيق رؤيتنا لإحياء منطقة وسط البلد وتحويلها إلى مركزاً للإبداع والإبتكار والتكنولوجيا من أجل شبابنا. ويعد هذا المشروع تجسيداَ آخر – بعد مشروع تطوير مجمع التحرير - لاستراتيجية الصندوق الاستثمارية التي تتمثل في الحفاظ على الأصول المملوكة للدولة مع تحقيق عوائد مالية مستدامة بالشراكة مع أفضل الخبرات من القطاع الخاص. نحن فخورون بالشراكة مع واحدة من أفضل الجامعات الفرنسية ايباج، وواثقون في قدرة وخبرات شركة آية للتطوير العقاري لتنفيذ رؤيتنا على أرض الواقع».

دراسة مكونات المشروع بعناية واستعننا بمكتب بي. دي. بي البريطاني

كما أكد أحمد عثمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة A Developments «أننا قمنا بدراسة مكونات المشروع بعناية واستعننا بمكتب بي. دي. بي البريطاني ليقوم بالتصميمات المعمارية للمشروع وهو من أعرق المكاتب في العالم في مجال إعادة استخدام المباني التاريخية. وسيكون المشروع مبنياً وفقاً لأعلى معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة وستقوم بإدارة المشروع شركة كروم لإدارة المشروعات وسيقوم مكتب واصف بأعمال الاستشارات الهندسية».

ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه

ويعتمد نموذج الشراكة بين صندوق مصر السيادي وشركة ايه لتطوير المشروعات العقارية على قيام صندوق مصر السيادي بتأجير مجمع مقر وزارة الداخلية سابقاً إلى الشركة مقابل الحصول على ايجار ثابت وحصة من ايرادات المشروع.

وسيتم ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه مصري من قبل شركة آية لتطوير المشروعات العقارية لتطوير المجمع وتأجيره، وسيتم تطوير المجمع وفقاً لرؤية الصندوق لتحويله إلى منطقة ابتكار متعددة الاستخدامات مُعتمد على أعلى معايير الاستدامة من خلال الحصول على شهادة اللييد وتوفير مساحات خضراء في قلب القاهرة الخديوية التاريخية. وينقسم المشروع إلى عدة مراحل، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولي في نهاية هذا العام 2023، يقع مجمع وزارة الداخلية السابق في قلب وسط القاهرة ويتكون من 7 مبان بمساحة بناء تبلغ نحو 39895 متر مربع.