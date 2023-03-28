موجة جديدة من التوترات بين موسكو وطوكيو في بحر اليابان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق أسطولها في المحيط الهادئ صواريخ كروز من طراز «موسكيت» على هدف وهمي، وذلك بعد أسبوع من تحليق قاذفتين استراتيجيتين روسيتين قادرتين على حمل رؤوس نووية فوق بحر اليابان لأكثر من 7 ساعات، بما ينذر بموجة جديدة من التوترات بين موسكو وطوكيو في بحر اليابان.

فيما أعلنت اليابان إدانتها لتحركات موسكو الأخيرة، وأعلنت الخارجية اليابانية أن طوكيو ستظل يقظة حيال تحركات موسكو التي زادت بشكل كبير في بحر اليابان مع استمرار أزمة أوكرانيا وذلك بعد ساعات قليلة من التجربة الروسية.

اليابان تدين تحركات موسكو الأخيرة

فيما تواصل كوريا الشمالية، إطلاق صواريخ باليستية بشكل مستمر في منطقة بحر اليابان، وهو ما يقابل بتنديد دولي وبخاصة من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ بداية العام تصاعد التوتر بين موسكو وطوكيو على خلفية الأزمة في أوكرانيا وزيادة الأخير لميزانية الدفاع وفقا لشبكة سكاي نيوز.

أبرز الخطوات التصعيدية بين موسكو وطوكيو

- طائرات استراتيجية روسية حلقت فوق بحر اليابان لمدة 7 ساعات رافقتها مقاتلات حربية.

- أطلقت البحرية الروسية صاروخ كاليبر من بحر اليابان على هدف أرضي وهمي.

- انسحاب موسكو من المحادثات الهادفة إلى توقيع معاهدة سلام، حول جزر الكوريل.

- نشر صواريخ دفاعية ساحلية طراز «باستيون»، في جزر الكوريل.

- إطلاق صواريخ كروز من طراز «موسكيت»، على هدف وهمي.

-زيادة اليابان لميزانيتها الدفاعية وفرض عقوبات على موسكو.

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