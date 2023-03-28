روسيا تنجح في تصدير النفط رغم العقوبات الغربية.. كيف؟

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم، إنَّ روسيا نجحت في إعادة توجيه صادراتها النفطية رغم العقوبات، وأنَّ معظم إمدادات الطاقة الروسية جري تحويلها إلى أسواق الدول الصديقة، وفقاً لما نقلته قناة «العربية».

الهند تزيد من شراء النفط من روسيا

وقال نوفاك إن إمدادات النفط من روسيا إلى الهند زادت في العام الماضي، ويأتي ذلك وفقا لتحركات أسعار النفط في نطاق ضيق خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة.

وركزت أسواق النفط علي تطورات أزمة المصارف ومخاوف بشأن المعروض ومؤشرات علي زيادة الطلب، كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5% إلى 77.73 دولار للبرميل وذلك عند الساعة 04:18 بتوقيت جرينتش، وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.19% إلى 72.67 دولار للبرميل.

25.9 مليار دولار عائدات النفط الروسي خلال الشهرين الماضين

ومن ناحية أخرى، ذكرت وكالة الطاقة الدولية، يوم 15 مارس الجاري، إنَّ عائدات صادرات النفط الروسية تراجعت بنسبة 42% في فبراير الماضي رغم زيادة العقوبات علي روسيا، وحصدت موسكو نحو 11.6 مليار دولار من صادرتها النفطية الشهر الماضي بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حظراً علي المنتجات البترولية الروسية، وفي يناير الماضي وصلت العائدات نحو 14.3 مليار دولار.