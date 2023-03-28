عضو لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب» تشيد باستجابة الرئيس لمقترحات الحوار الوطني

أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

تعديل تشريعي باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات

وقالت إن التعديل التشريعي باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات يمثل ضمانة قوية على نزاهة وشفافية الانتخابات، ومصداقية نتائجها، وخصوصا أن جميع الأحزاب والقوى السياسية لديها ثقة كبيرة في وطنية ونزاهة الهيئات القضائية، واستقلالها وعدم التدخل في قراراتها.

وأضافت النائبة أمل سلامة أن الحوار الوطنى اكتسب المزيد من الأهمية والجدية بعد استجابة الرئيس لمقترح مجلس الأمناء بتعديل تشريعي باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، مؤكدة أن جلسات الحوار التي ستعقد في مايو المقبل، بمشاركة مختلف الأطياف والانتماءات السياسية ستشهد تنوعا كبيرا في الأفكار والتي تهدف إلى تقديم رؤية شاملة حول مستقبل الدولة المصرية، ومواجهة التحديات التي تشهدها البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

قرارات تلبي طموحات المواطنين

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على إنجاح جلسات الحوار الوطنى، وتنفيذ توصياته، وترجمتها إلى قرارات تلبي طموحات المواطنين وإعلاء المصلحة الوطنية، موضحة أن الحوار الوطني يثري الحياة الحزبية، ويساهم في مشاركة كافة فئات وأطياف المجتمع في الأنشطة السياسية.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن الأحزاب والقوى السياسية بمختلف انتماءاتها وأطيافها تشهد حالة من التوافق حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.