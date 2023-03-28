رئيس طاقة النواب: مخرجات الحوار الوطني ستشكل انفراجة كبيرة للأوضاع السياسية

أكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترحات مجلس أمناء الحوار الوطني، التي تهدف إلى استمرار الاشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات، يعكس حرص الرئيس على نجاح الحوار الوطني موضحا أن مخرجات الحوار ستشكل انفراجه كبيرة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

بدء الحوار يمثل أمل للخروج بروشتة إصلاح قوية

وقال عوض الله، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن هناك ردود أفعال إيجابية كبيرة في الأوساط السياسية لأهمية الحوار الوطني، الذي يمثل بارقة أمل للخروج بروشتة إصلاح تساهم في تجاوز مصر تحدياتها الراهنة.

وأضاف رئيس طاقة النواب، أن دعم القيادة السياسية للحوار الوطني يعطي دفعة كبرى ويساعد على تشكيل تكاتف وطني غير مسبوق من خلال حوار يهدف الى اعلاء قيم الحوار والترابط والتكاتف بين كل أطياف الشعب والاحزاب والقوى السياسية للإسهام في بناء الجمهورية الجديدة التي يشارك فيها كل أبناء الوطن دون إقصاء لأحد.

وأشار حسام عوض الله إلى أن بدء جلسات الحوار جاء تلبية لكثير من المطالب التي ظهرت مؤخرا تطالب بسرعة إجراء حوار قوي يضم كل القوى وأطياف الشعب للاتفاق حول رؤية وطنية واحدة وتوافق غير مسبوق.

بدء الحوار يرد على المشككين

وتابع عوض الله أن تحديد موعد جلسات الحوار واستجابة الرئيس السريعة للموضوعات المطروحة للنقاش هو أيضا رد قوى على من حاولوا التشكيك في إجراء الحوار أو جدواه خاصة أن الحوار الوطني سيخلق حراكا مجتمعيا غير مسبوق وتقديم رؤية متكاملة يساهم فيها كل الأطياف في مصر والذين تقدموا بالفعل بأفكار عديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، غرد في تدوينه قال فيها قد تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.