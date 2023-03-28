حزب الحرية: استجابة الرئيس لمقترحات الحوار الوطني انحياز لنزاهة الانتخابات

قال ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، إن الاستجابة السريعة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بإجراء تعديل تشريعي يسمح باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، يؤكد انحياز القيادة السياسية إلى نزاهة وشفافية الانتخابات، ومنح المزيد من الثقة في نتائج الانتخابات وتعزيز المشاركة السياسية، وإرساء دعائم الديمقراطية، وقطع الطريق على المشككين والمتربصين بأمن واستقرار الوطن.

الرئيس حريص على متابعة جلسات الحوار الوطني

وأضاف رئيس حزب الحرية المصري في تصريحات صحفية أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المتابعة المستمرة لجلسات مجلس أمناء الحوار الوطنى، واستجابته لمقترحاته، يمثل ضمانة قوية لإنجاح الحوار الوطني، وتنفيذ توصياته، لتلبى طموحات الشعب المصري، وخصوصا أن جلسات الحوار المقرر بدء أول جلساتها في مايو المقبل، سيشارك فيها جميع الأحزاب والقوى السياسية.

الشعب ينتظر نتائج جلسات الحوار الوطني

وأكد «محمود»، أن الحوار الوطني اكتسب المزيد من الجدية والمصداقية بعد الاستجابة السريعة من جانب القيادة السياسية لمقترح مجلس الأمناء بتعديل تشريعي باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، موضحا أن الشعب المصري ينتظر نتائج جلسات الحوار الوطني، حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، من أجل تحسين جودة حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأوضح أن الحوار الوطني يمثل خارطة طريق لمستقبل الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن جلسات الحوار ستكون منصة لطرح الأفكار والرؤى لموجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، والتي تتطلب من جميع القوى والتيارات السياسية ضرورة الاصطفاف الوطني لعبور هذه المرحلة الصعبة.