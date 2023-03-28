برلماني: استجابة الرئيس السريعة لمقترحات الحوار الوطني يعكس اهتمامه بالمخرجات والنتائج

توجه النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته السريعة لمقترح الحوار الوطني، بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المادة «34» من الدستور، يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بنظام قاض لكل صندوق.

وأعلن الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن متابعته لمجريات الحوار، وإشادته بالجهود المبذولة من كل القائمين على الحوار الوطني، مُثمّنا ما جرى مناقشته أثناء جلسة أمس، فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، موجها الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة، بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.

أهمية وجدية الحوار الوطني

وأوضح «عبدالقادر»، أن الاستجابة السريعة من الرئيس السيسى للمقترح، يعكس أهمية وجدية الحوار الوطني، واهتمام القيادة السياسية بمخرجات ونتائج هذا الحوار، مشيرا إلى أن استجابة الرئيس للمقترح، يؤكد أن جميع التوصيات والمقترحات التى انتهى إليها الحوار الوطني ستدخل حيز التنفيذ، واصفا المقترحات التي قدمها مجلس الأمناء، تأتي ترجمة وطنية للمناقشات الحوارية بين كل القوى السياسية بمختلف انتماءاتها.

الحوار الوطنى

وقال «عبدالقادر»: لا شك في أن الحوار الوطنى بمقترحاته يدعم بناء الجمهورية الجديدة التي تأملها القيادة السياسية، وتحقق أحلام المواطنين خلال الفترة المقبلة، ويجب الإشادة بالحراك السياسي الذى أرسى مبادئه الرئيس السيسي، حيث يدعم الديمقراطية الحقيقية من خلال الحوار الوطني.