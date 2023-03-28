تكثيف حملات النظافة بمسار رحلة العائلة المقدسة في أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء، بتكثيف الجهود لرفع تجمعات القمامة من الميادين والشوارع بصفة مستمرة، فضلًا عن القضاء على المقالب العشوائية ببعض القرى والمراكز، بالتنسيق والتعاون مع وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه محمد بشير مدير المكتب الفني، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، وخالد مصطفى مدير الإنقاذ السريع بالمحافظة، والحملة الميكانيكية للديوان العام.

رفع الوعي البيئي

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – جهود الأجهزة التنفيذية لتنفيذ حملات النظافة وندوات التوعية البيئية لرفع الوعي البيئي ومستوى النظافة، بإزالة جميع أكوام ومقالب القمامة بمراكز المحافظة المختلفة، بالتعاون مع إدارة المخلفات الصلبة وتكثيف الجهود لرفع مستوى النظافة بطرق مسار محطات العائلة المقدسة بمركزي أسيوط والقوصية.

حملات التشجير

وأكد محافظ أسيوط، ضرورة الاستمرار في حملات التشجير وزراعة الأشجار المثمرة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة ومكانتها، وتوفير بيئة ملائمة لحياة كريمة ضمن المبادرات الرئاسية «اتحضر للأخضر» و«زراعة 100 مليون شجرة»، فضلًا عن الاهتمام بتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بنطاق مركز أسيوط وحي غرب ومركز القوصية استكمالًا لأعمال التطوير بالمسار والتي سيتم افتتاحها خلال الأسابيع القادمة.