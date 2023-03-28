موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الثلاثاء 28-3-2023.. وعدد ساعات الصوم

يبحث كثير من الصائمين عن موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الثلاثاء 28 -3-2023، والذي يوافق سادس أيام شهر رمضان الكريم، وكذلك معرفة مواعيد الصلوات الخمسة خلال هذا الشهر الفضيل.

موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الثلاثاء 28 -3-2023

ويحين موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الثلاثاء الموافق 28 -3-2023، بحسب إمساكية قسم التقويمات بالهيئة العامة للمساحة المصرية في الساعة 6.10 مساءً، حيث يصل عدد ساعات الصيام إلى 14 ساعة و4 دقائق.

زحام بالمساجد

ويحرص الصائمون بقرى ومراكز محافظة على أداء الصلوات الخمس جماعة في المساجد، خاصة تلك التي تُعقد بها ندوات دينية.

وقدم الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، ندوة بمسجد البقلي بمنطقة سيد بحي غرب أسيوط، ضمن فعاليات الملتقى الفكر الإسلامي، حيث تناولت الندوة فضل قيام الليل، وشهدت إقبالا كبيرا من المصليين الذين حرصوا على حضور الندوة.