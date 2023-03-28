ناقد فني يشيد بالحلقة 5 من «ضرب نار»: ممتعة وفارقة في الأداء ومسار الأحداث

أعرب خالد محمود الناقد الفني والسينمائي، عن استمتاعه بمشاهدة حلقة أمس من مسلسل «ضرب نار»، متابعًا أنَّ البداية الحقيقية في الأداء الرائع للثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي ظهرت خلال الحلقة الخامسة، خاصة المشهد الذي تمكّنوا به من الاستحواذ على مشاعر المشاهدين عندما قرر الفنان أحمد العوضي خلال أحداث المسلسل العودة للبلد لتصفية ثأر قديم، وهي متمسكة به بعد أن بدأت خيوط الحب تربطهما وتظهر خوفها عليه وتمسكها به.

خالد محمود: الحلقة 5 ممتعة وفارقة في الأداء ومسار الأحداث

وأضاف الناقد الفني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي علي، عبر راديو «نجوم أف إم»، أنَّ أداء النجمين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي تطوّر كثيرًا خلال الحلقة الخامسة من مسلسل ضرب نار، إذ أنَّ الأداء كان ممتعًا وفارقًا في مسار الأحداث، مشيدًا بالسيناريو الرائع لهذا العمل الدرامي، خاصة أن ترتيب الأحداث شيق جدًا و«مفروشله دراميًا بصورة صحيحة»، إذ أن الخط الدرامي ليس به أي مبالغات، كما أنَّه ولأول مرة يكون الأكشن خلف المشاعر وليس أمامه.

مسلسل «ستهم»

وقال الناقد الفني، إنَّ الحبكة الدرامية لمسلسل ستهم الذي يتمّ عرضه ضمن الموسم الرمضاني الحالي جيد، لافتصا إلى أن الصراع الذي شهدته الأحداث بالحلقات الماضية «يفرش» لدور مهم ستقوم به الفنانة روجينا بالحلقات القادمة، وتظهر محطات بالأداء أكثر متوقعة.

توقعات بأداء مميز لـ روجينا الحلقات المقبلة

وأكّمل الناقد الفني أنَّ مسلسل «ستهم» على مدار الحلقات الأولى قدم «فرشة» لأجواء الظلم التي وضعت بها الفنانة روجينا، ومن المتوقع أن مشاعر التحدي المنتظرة ستظهر قدرات ومشاعر روجينا في الحلقات القادمة.