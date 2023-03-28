رئيس «الإسكندرية للزيوت»: نستهدف مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه للعام الجاري

قال المهندس أحمد عبدالوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والمنظفات، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، إنّ الشركة تستهدف مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه في نهاية العام المالي الحالي، مقابل 4 مليارات جنيه العام الماضي بنمو 25%.

أسواق التصدير

وأضاف المهندس أحمد عبدالوهاب، أنّ أهم الأسواق التي يتم تصدير إليها منتجات شركة الإسكندرية للزيوت هي «تركيا وسوريا والمغرب والسعودية ولبنان ونيوزلاندا وماليزيا»، منوهًا بأنّ الشركة تستهدف صادرات بقيمة 50 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة 20 مليون جنيه عن العام المالي الماضي.

مصانع شركة الإسكندرية للزيوت

وأوضح شركة الإسكندرية للزيوت، أنّ الشركة لديها أربعة مصانع تنتج 140 ألف طن سنويا من الزيوت توجّه بالكامل إلى أصحاب البطاقات التموينية، بينما يتم إنتاج نحو 60 ألف طن من المنظفات وإضافات الأعلاف.

أسعار الزيت

وتضخ شركة الإسكندرية للزيوت والصابون الزيت في معارض أهلا رمضات، بالأسعار التالية:

- زيت الشرق 800 مللي بسعر 35 جنيها بدلا من 47 جنيها.

- زيت مالي 900 مللي بسعر 52 جنيها بدلا من 60 جنيها.

- زيت خليط كوكي بسعر 49 جنيها بدلا من 57 جنيها.

- زيت 5 لترات بونو 250 جنيها بدلا من 290 جنيها.