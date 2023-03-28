تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب في المرج بسبب خلافات الجيرة إلى 26 يونيو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة «صاحب عقار» متهم بقتل شاب في المرج بسبب خلافات الجيرة، إلى 26 يونيو المقبل.

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم قتل شابا في منطقة المرج بسبب خلافات الجيرة، بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أدت إلى قتله بسلاح أبيض.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيض دون مسوغ قانوني في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

صاحب عقار يقتل شابا

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المرج يفيد بقيام صاحب عقار بقتل شاب بدائرة القسم بسبب خلافات الجيرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبيّن صحته، وأنّ المتهم قتل المجني عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة، وبعمل التحريات وسؤال عدد من الشهود أكدوا صحة الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.