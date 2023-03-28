أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شاب في المرج بعد قليل

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة «صاحب عقار»، المتهم بقتل شاب في المرج بسبب خلافات الجيرة.

خلافات الجيرة

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم «صاحب عقار»، قتل شابا في منطقة المرج بسبب خلافات الجيرة بينهما، بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أدت إلى قتله بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته وذلك على النحو المبين في الأوراق.

حيازة سلاح أبيض

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المرج يفيد بقيام صاحب عقار بقتل شاب بدائرة القسم بسبب خلافات الجيرة فيما بينهما.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبيّن صحته، وأنّ المتهم قتل المجني عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة بينهما، وبعمل التحريات وسؤال عدد من الشهود أكدوا صحة الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجري إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.