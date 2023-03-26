جثتان ورائحة كريهة وسيارتا إسعاف.. ماذا حدث في شقة المرج بعد السحور؟

حالة من الرعب والذعر عاشها سكان شارع مدرسة حافظ إبراهيم بدائرة قسم شرطة المرج شمال القاهرة، عندما فوجئ السكان برائحة كريهة منبعثة من شرفة شقة سكنية، ليخرج الأهالي إلى مصدرالرائحة وأبلغوا الأجهزة الأمنية التي عثرت على جثتين لشاب وسيدة في العقد الثالث من عمرهما ويوجد أثار دماء بمسرح الواقعة وجرى نقلهما إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

جثة سيدة ورجل على بعد السحور

بدأت الأجهزة الأمنية بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى، والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار التي شهد الواقعة تمهيدا لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء شهود العيان لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وتبين من التحريات أن الجثة الأولى تعود لسيدة تدعى «أم أحمد» مقيمة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وبها آثار طعن بسلاح أبيض، والجثة الأخرى تعود لشاب يدعى «جابر» مقيم بالمرج.

خلافات بينهما

وأوضحت التحريات أن السيدة مقيمة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وتوجهت لشقة الشاب بالمرج لوجود خلافات بينهما ونشب بينهما مشاجرة في تمام الساعة الثالثة فجرًا بعد السحور، تعدى فيها الشاب على السيدة بسلاح أبيض أودى بحياته، ثم أصيب بنوبة حادة فسقط على الأرض ولفظ أنفاسه الاخيرة، وأصبحا جثتين هامدتين.

تحرر عن ذلك المحضر بالوقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي صرحت بالدفن.