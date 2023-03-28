الجمهور ينتظر عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6: عظمة بتكمل مشوار الاختيار

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6، ويستكمل المخرج محمد سلامة وفريق عمل المسلسل، الأحداث في الحلقة الجديدة من النهاية المشوقة التي شهدتها الحلقة الماضية، إذ يرغب المشاهدون في معرفة مصير الرائد نور صلاح العزب «عمرو وسف»، خلال العملية التي قام بها في الحلقة الخامسة للإيقاع بالإرهابين في سيناء.

ويُعرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6 في تمام الساعة 9 على قناة ON، وتعاد الحلقة الساعة الثالثة من فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في تمام العاشرة صباحا، بالإضافة إلى طرحها على منصة Watch IT، بعد عرضها التلفزيوني مباشرة.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6

الجمهور ينتظر عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6

وتوالت تعليقات الجمهور على مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6، لدى عدد من مستخدمي منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، الذي عبروا عن إعجابهم بالمسلسل والأحداث التي يتناولها، بالإضافة إلى تقنيات التصوير والإخراج، وقال أحد المتابعين: «مسلسل الكتيبة 101 عظمة جديدة بتكمل مشوار الاختيار»، وأضاف آخر: «تحية لأبطال الكتيبة 101، الصخرة التي تحطمت عليها آمال الإرهابيين والتكفيرين»، وجاء من ضمن التعليقات: «حلقة كتيبة 101 تعيشك شعور عظيم، وما تحس بالوقت علطول تخلص حلقة اليوم جميلة كالعادة.. وحفظ الله الجيش المصري».