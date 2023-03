موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم وتوقيت الإعادة

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم، عبر محركات البحث على الإنترنت، إذ تشهد الحلقة الجديدة مجموعة من الأحداث المشوقة التي ينتظرها المشاهدين خاصة بعد النهاية التي شهدتها الحلقة الخامسة من المسلسل الذي يستعرض بطولات رجال الجيش المصري وتحديدا الكتيبة 101 في مواجهة العناصر التكفيرية في سيناء خلال فترة تعتبر الأصعب.

ويفصل المشاهدون ساعات عن موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم، وتعرض الحلقة الساعة الـ9 مساءً، وتعاد على نفس القناة مرتين، الإعادة الأولى الساعة الـ3 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في الـ8 صباحًا.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم

وبجانب موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم، تعرض الحلقة الجديدة على قناة ON دراما في تمام الساعة الـ10 مساءً، وتعاد الحلقة مرتين على شاشة القناة الأولى في الـ4:15 من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية في الساعة الثامنة صباحًا، كما تتاح الحلقة فور عرضها تلفزيونيا على منصة Watch IT الإلكترونية.