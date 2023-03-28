مبادرة «ابدأ» تتوسع في المحافظات وتفتتح عددا من المصانع 

افتتحت شركة «ابدأ» عددًا من المشروعات مثل مصنع الوايلر للطلمبات، إذ تمّ البدء في إنتاج طلمبات المياه والتوريد للمشروعات القومية مثل توشكى، وكذلك مصنع الوايلر فريد للمحركات، وتمّ بالفعل التوريد لمشروعات حياة كريمة، إضافة إلى مصنع مواسير UPVC، والذي تمّ توفير المواد الخام له من خلال مبادرة «ابدأ»، كما تمّ افتتاح مشروع اللوادر الثقيلة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وتمّ إنتاج 16 لودر كمرحلة أولى.

افتتاح مصنع الفوندي والكوتشي بمحافظة سوهاج

وبحسب البيان الصادر عن المبادرة، فإنَّه تمّ افتتاح مصنع الفوندي والكوتشي بمحافظة سوهاج والذي يعد المصنع الأول في مصر والشرق الأوسط لتصنيع الفوندي، والذي تمّ افتتاحه في يناير 2023 بأيدي عاملة من محافظة سوهاج، جار أيضًا العمل علي توسعات بمصنع القاهرة وتمّ طلب خطوط إنتاج وجار توفير وحدات صناعية للمشروع من خلال مبادرة «ابدأ».

مصانع تم تدشينها وقرب افتتاحها:

تمّ تدشين عدة مصانع مثل مصنع محركات وسائل النقل الخفيف والذي يعتبر أكبر مجمع لوسائل النقل الخفيف بمصر والشرق الأوسط وذلك بالتعاون مع 5 شركاء تكنولوجيين من الصين وإيطاليا.

جاء ذلك بالإضافة إلى مصنع لايت هاوس لمنتجات الإضاءة والذي نجحت المبادرة في توفير وحدات صناعية له، ومصنع صمام أمان الغاز التركي حيث تمكنت المبادرة من جذب المستثمر التركي توراش، وهو من أكبر أربع مصنعين لصمام أمان الغاز في العالم، وكذلك شركة راجاميك حيث نجحت ابدأ في تحويل المستورد إلى مُصنِّع من خلال تصنيع منتجات صناعات مغذية للأجهزة المنزلية لأول مرة في مصر.

إطلاق مشروعات قومية لتوطين صناعات استراتيجية لأول مرة في مصر

تمكنت «ابدأ» من إطلاق عدة مشروعات قومية تستهدف توطين صناعات استراتيجية لأول مرة في مصر، بعضها كان مقترح تنفيذه خلال العقود الماضية ولم يتم تنفيذه حتى تمكّنت ابدأ من ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتمّ إطلاق الشركة المصرية للصودا آش في يناير 2023، ويعد المشروع من المشروعات الاستراتيجية التي يتم توطينها لأول مرة في مصر والذي سيوفر حوالي 500 مليون دولار سنوياً من الفاتورة الاستيرادية.

ووجه رئيس الجمهورية بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بالمشروع نظراً لأهميته، كما أنَّه جار العمل على إنهاء الترتيبات النهائية لإطلاق مشروع السيليكون (العلمين لمنتجات السيليكون).

جار العمل على العديد من المشروعات مثل مشروع مدينة الخامات الدوائية

وأكّدت المبادرة أنَّه جار العمل على العديد من المشروعات مثل مشروع مدينة الخامات الدوائية والذي يعد الأول في صناعة المواد الفعالة للدواء في مصر، ومشروع نوفا لمكونات محطات المياه والصرف الصحي والذي يعد الأول في مصر والشرق الأوسط، وكذلك مشروع الألواح الخشبية MDF والذي تمّ من خلاله الاستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاستفادة من أصول الدولة والتكامل مع الجهات المعنية، وتمّ التواصل مع وزارة التموين لبحث سبل الشراكة والاستفادة من مصنع نجع حمادي التابع للوزارة.