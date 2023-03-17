مبادرة «ابدأ» لـ قناة الحياة: تحالف العمل الأهلي جمع كل المتطوعين

قال عبد الرحمن عمر عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، إن الشباب المتطوعين الذين ظهروا في احتفالية «كتف في كتف»، الخاصة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي، تغيرت شخصياتهم بشكل كبير جراء مشاركتهم في مثل تلك الأعمال التطوعية، معقبا: «المشاركة في مثل تلك الفعاليات بتغير في شخصية الفرد للأحسن».

«عمر»: التحالف الوطني للعمل الأهلي قام بالكثير من الجهود

وأضاف «عمر» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي قام بالكثير من الجهود التي ظهرت على الأرض في مصر بعد إنشائه بعام واحد فقط، إذ شهد القطاع نشاطا كبيرا وتضافرا بين العاملين بالتحالف بقدرات مختلفة.

وأوضح أن المبادرة أسهمت في توحيد جهود المتطوعين على مستوى كل المحافظات بلا استثناء، حتى شهدت ملحمة تعاونية قوية بين كل الفئات المشاركة.